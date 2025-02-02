Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var!

02 Şubat 2025 23:43 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 00:07

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon dehşet saçtı. Kamyon, önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu. Feci olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. İşte detaylar...

TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı, araçlar alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var

TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı, araçlar alev topuna döndü! Ölü ve yaralılar var

ABD'de yine uçak kazası: Çok sayıda yangın çıktı! Can kayıpları var

ABD'de yine uçak kazası: Çok sayıda yangın çıktı! Can kayıpları var

Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi. Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.30 sıralarında Birecik şehir merkezinde ilçesinde yaşandı.

KÖPRÜDEN UÇTU

İddiaya göre, freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık 1 kilometrelik yolda önüne kattığı çok sayıda araçla birlikte köprüden uçtu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Olay yerine giden ekipler, yaralıları araçlardan çıkartıp ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.