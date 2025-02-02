Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Şubat 2025 23:43 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 00:07

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon dehşet saçtı. Kamyon, önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu. Feci olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi. Birecik ilçesinde freni boşalan kamyon, önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 21.30 sıralarında Birecik şehir merkezinde ilçesinde yaşandı.

Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

KÖPRÜDEN UÇTU

İddiaya göre, freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık 1 kilometrelik yolda önüne kattığı çok sayıda araçla birlikte köprüden uçtu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var! - 2. Resim

Olay yerine giden ekipler, yaralıları araçlardan çıkartıp ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...