Liseli 8 öğrenci film sahnesini yaşadı! Deney yaparken üzerlerine sıçradı

04 Ekim 2024 21:30 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 21:47

Niğde'de 13 ila 14 yaşlarındaki 8 öğrenci deney sırasında adeta Hababam Sınıfı filmindeki sahneyi yaşadı. Ders esnasında iki maddeyi karıştıran öğrenciler maddenin aniden üzerlerine sıçramasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar.

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Niğde Merkez Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri adeta film sahnesindeki gibi deney sırasında yaralandı. Sülfürik asit ve çinko karışımını kullanan öğrenciler maddenin etkileşime girip sıçramasıyla yandı. 8 öğrenci yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

8 ÖĞRENCİ YANDI

Olayda E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y. D. (14), E.K. (14) ve B. E.K. (14) yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde 1. derecede yanık oluştu. Durumun ihbar edilmesinin ardından okula sevk edilen sağlık ekipleri öğrencileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Olayı duyan Niğde Valisi Cahit Çelik, çocukları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilirken yaşanan olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı bildirildi.