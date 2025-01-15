Liseli kız öğrenci dehşeti yaşadı! Okul çıkışında karnından bıçaklandı

15 Ocak 2025 09:45 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:47

Diyarbakır'da liselilerin sınıfta başlayan tartışması kanlı bitti. Sınıfta sigara içilmemesi konusunda yaşanan tartışma okul dışına taştı ve 15 yaşındaki kız öğrenci bıçaklandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Diyarbakır​'da sınıfta liselilerin başlayan tartışması okul çıkışına taştı. 15 yaşındaki kız bıçaklandı. Ergani Anadolu Lisesi'nde 13 Ocak'ta iddiaya göre, 15 yaşındaki A.K., arkadaşları ve başka birkaç öğrenci arasında sınıfta sigara içilmemesi konusunda yaşanan tartışma okul dışına taştı.

15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ KARNINDAN BIÇAKLANDI

Okul çıkışında A.K., okulla ilişiği olmayan 18 yaşındaki D.Y. adlı kız tarafından bir anda karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.K. ise polis arabasıyla Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi. A.K., buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheli D.Y. ise Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

"SAÇIMDAN TUTULUP BIÇAK SAPLANDI"

A.K., okul çıkışında bir anda seslenildiğini belirterek, “Dönüp baktığımız sırada 'karakol orada bir derdiniz varsa gidip orada konuşalım' dedim. Bir anda sağ taraftan bana bir tekme geldi. Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı. Kan görünce o korkuyla yere düştüm. Polis arabası geldi ve hastaneye gittim. 7 dikiş atıldı. Beni bıçaklayan dışarıdandı. Kendisini tanımıyorum” dedi.