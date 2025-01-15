Sakarya'da korkunç olay! Eski polis ortalığı birbirine kattı, sevgilisini boğazından defalarca bıçakladı

15 Ocak 2025 07:38 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 07:39

Sakarya'da meydana gelen korkunç olayda 43 yaşındaki kadın boğazından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Daha önceki yıllarda sevgilisi için 3 kez şehri birbirine katarak dehşet saçan eski polis, özel harekat polisleriyle yapılan operasyonla gözaltına alındı. İşte korkunç olayın detayları...

Sakarya​'da meydana gelen olay herkesi dehşete düşürdü. 2022 yılında sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan, 2023 yılında sevgilisini rehin alan ve 2024 yılında da yine farklı bir olayda silahla etrafa açarak dehşet saçan görevinden ihraç edilen polis​ T.T., ‘Silahla Tehdit Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Eski polis cezaevinden çıkınca korkunç bir olay gerçekleştirdi. Sevgilisinin evini basan adam genç kadını boğazından defalarca bıçaklayıp ağır yaraladı.

BOĞAZINDAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Cezaevinden çıkan T.T. bu kez de Adapazarı​ ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında 2023 yılında rehin aldığı sevgilisi 43 yaşındaki I.A. isimli kadını, boğazından defalarca bıçaklayıp ağır yaralayarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖZEL HAREKET TARAFINDAN EVİNDE YAKALANDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, hastaneye sevk edildi. Şüpheli, özel harekat polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde evinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, boğazına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan I.A.'nın, kendisi için 3 farklı tarihte adeta şehri birbirine katan T.T. hakkındaki şikayetlerini geri çektiği öğrenildi.