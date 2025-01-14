Rize'de kanlı tartışma: Anne, market çalışanını silahla yaraladı
14-01-2025 16:44
| Güncelleme: 14-01-2025 16:44
Rize'nin Bozkale Mahallesi'nde, M.B. isimli kadın, Karadeniz Sahil Yolu kenarında bulunan ve oğlunu darp ettiğini iddia ettiği market çalışanı A.C. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.B., yanında getirdiği tabanca ile A.C.'ye ateş ederek karnından ve ayağından yaraladı. Yaralı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından taksiyle kaçan M.B., suçu işlediği silahla birlikte evinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.