Olay, 25 Mart akşamı Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, yemek için lokantaya gelen 3 kişilik aileden annenin soluk borusuna lokma kaçtı. Bir anda nefessiz kalan ve çırpınan kadın ne yapacağını bilemezken eşi ise o anlarda müdahale etmeye çalışsa da büyük panik yaşadı.

HABERİN ÖZETİ Lokantacı esnafından kadın müşterisine hayat kurtaran manevra Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir lokantada yemek yiyen bir kadının soluk borusuna lokma kaçması üzerine lokantacı tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Olay, 25 Mart akşamı Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bir lokantada meydana geldi. Yemek yiyen 3 kişilik bir aileden annenin soluk borusuna lokma kaçtı. Lokantacı Musa Avinç (35), kadına Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan iki manevra sonrası kadının soluk borusunu tıkayan lokma çıktı. Olay anları lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Lokantacı esnafından kadın müşterisine hayat kurtaran manevra kamerada

Durumu fark eden lokantacı Musa Avinç (35) hemen kadın müşterisinin yanına koşarak heimlich manevrası yaptı. Esnafın iki kez üst üste yaptığı manevra sonrası genç kadının soluk borusunu tıkayan lokma çıkarken ölümden dönen kadın ile birlikte herkes de rahat bir nefes aldı. O anlar ise lokantadaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Manevra yaparak kadın müşterimizin soluk borusunun tıkayan lokmayı çıkardık"

Olay anlarını anlatan lokantacı Musa Avinç, "Ben tezgahta ürünleri kontrol ederken bir anda bir bağrışma sesi duydum. Erkek müşterimiz, 'eşim ölüyor, eşim boğuluyor' diye bağırmaya başladı. Ben de bunu duyar duymaz o tarafa koştum. Adama sakin olmasını ve daha önce ilk yardım eğitimi aldığımı söyledim ve sonrasında heimlich manevrası yaptım. İlk müdahalede başarılı olamadık ve hemen ikinci müdahaleyi yaparak soluk borusunu tıkayan lokmayı çıkararak kadın müşterimizi kurtardık. Daha önce eğitim almış ve bu şekilde 3 kişiye daha müdahale ederek kurtarmıştım. Onlar da sonrasında baya teşekkür ederek dua ettiler" diye konuştu.