Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Lüks aracıyla kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı

Lüks aracıyla kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ekim 2024 07:25 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 07:36
Lüks aracıyla kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı

Aydın'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet veren lüks aracın sürücüsü otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı.

Aydın'da gece saat 02:00 sıralarından Atatürk Bulvarı Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerinden Kadın Doğum Hastanesi’ne doğru ilerlemekte olan otomobil, karşı şeritte ilerlerken dönüşün sadece ambulanslara ait olan yerden önüne çıkan lüks otomobile çarptı.

Lüks aracıyla kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı - 1. Resim

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazada araç sürücüsü yaralanırken lüks aracın sürücüsü olaydan sonra kayıplara karıştı. Görgü şahitleri kazadan sonra araçtan çıkan sürücünün yaya olarak ara sokağa girip olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.

Lüks aracıyla kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı - 2. Resim

Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarından firar eden sürücünün kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

İlgili Haberler

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...