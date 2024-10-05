Lüks aracıyla kaza yaptı, otomobili bırakıp kaçtı

05 Ekim 2024 07:25 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 07:36

Aydın'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazaya sebebiyet veren lüks aracın sürücüsü otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı.

Aydın'da gece saat 02:00 sıralarından Atatürk Bulvarı Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı üzerinden Kadın Doğum Hastanesi’ne doğru ilerlemekte olan otomobil, karşı şeritte ilerlerken dönüşün sadece ambulanslara ait olan yerden önüne çıkan lüks otomobile çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazada araç sürücüsü yaralanırken lüks aracın sürücüsü olaydan sonra kayıplara karıştı. Görgü şahitleri kazadan sonra araçtan çıkan sürücünün yaya olarak ara sokağa girip olay yerinden hızla uzaklaştığını belirtti.

Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarından firar eden sürücünün kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.