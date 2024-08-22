Lüks villada hayatlarının şokunu yaşadılar! Domuzun havuza düştüğü anlar kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ağustos 2024 09:39 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 09:47
Bursa'da tatil için lüks villa kiralayan bir grup arkadaş hayatlarının şokunu yaşadı. Etrafta koşuşturan domuzun havuza düştüğü anlar kameraya yansıdı.
Nilüfer ilçesi Bademli Mahallesi'nde meydana gelen olay sosyal medyada gündem oldu. Tatil yapmak isteyen bir grup arkadaş lüks villa kiraladı.
Kiraladıkları villada havuza girmek için hazırlanan arkadaş grubu bahçede domuz ile karşılaştı. Domuz, insanları görünce kaçmak isterken havuza düştü. Bir süre serinleyen domuz kaçarak uzaklaştı. O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı