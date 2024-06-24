Lunaparkta korku dolu anlar! Faciadan dönüldü
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 15:12 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:12
Van’ın Edremit ilçesindeki lunaparkta adrenalin salıncağına binen bir şahıs emniyet kemerini bağlamayınca düşmekten son anda kurtuldu.
Korku dolu anlar Van'ın Edremit ilçesinde bulunan bir lunaparkta meydana geldi.
İddiaya göre, adrenalin salıncağına binen bir genç, emniyet kemerini bağlamadı. Salıncak hareket edince dengesini kaybeden genç, önündeki koltuğa tutundu.
LUNAPARKTA BÜYÜK PANİK
Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan ve bir süre tutunduğu demir sayesinde düşmekten kurtulan genç, lunapark görevlileri tarafından kurtarıldı.
Yaşananlar cep telefonuyla kayıt altına alınırken, emniyet kemerinin önemi ise bir kez daha gözler önünde serildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı