Lunaparkta korku dolu anlar! Faciadan dönüldü

24 Haziran 2024 15:12 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:12

Korku dolu anlar Van'ın Edremit ilçesinde bulunan bir lunaparkta meydana geldi.

İddiaya göre, adrenalin salıncağına binen bir genç, emniyet kemerini bağlamadı. Salıncak hareket edince dengesini kaybeden genç, önündeki koltuğa tutundu.

LUNAPARKTA BÜYÜK PANİK

Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan ve bir süre tutunduğu demir sayesinde düşmekten kurtulan genç, lunapark görevlileri tarafından kurtarıldı.

Yaşananlar cep telefonuyla kayıt altına alınırken, emniyet kemerinin önemi ise bir kez daha gözler önünde serildi.