Maç öncesinde sokaklar doldu taştı! Türkler hazır
Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Haziran 2024 15:01 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:05
Türkiye A Milli futbol takımı bu akşam Euro 2024 Avrupa şampiyonasında ilk maçına çıkıyor. Türk taraftarlar Milli takımımıza destek vermek için şimdiden sokaklara akın etti.
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarlar coşkuyla sokaklara akın etti.
Avrupa'nın farklı şehirlerinde ve Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, takımlarına destek vermek için ay yıldızlı formalarını giyerek KleppingStrabe’de toplandı.
Binlerce Türk taraftarlarının coşkuyla maç saatini bekledikleri görüldü.
Milli Takımımızın bu akşam oynayacağı Gürcistan maçındaki muhtemel kadrosu:
Mert Günok,
Mert Müldür,
Samet Akaydı
Abdülkerim Bardakçı
Ferdi Kadıoğlu
Hakan Çalhanoğlu
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Arda Güler
Kenan Yıldız
Barış Alper Yılmaz
Kaynak: Anadolu Ajansı