Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Maç öncesinde sokaklar doldu taştı! Türkler hazır

Maç öncesinde sokaklar doldu taştı! Türkler hazır

Editör: Emir Yücel / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Haziran 2024 15:01 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 15:05

Türkiye A Milli futbol takımı bu akşam Euro 2024 Avrupa şampiyonasında ilk maçına çıkıyor. Türk taraftarlar Milli takımımıza destek vermek için şimdiden sokaklara akın etti.

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarlar coşkuyla sokaklara akın etti.

Maç öncesinde sokaklar doldu taştı! Türkler hazır - 1. Resim

Avrupa'nın farklı şehirlerinde ve Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, takımlarına destek vermek için ay yıldızlı formalarını giyerek KleppingStrabe’de toplandı.

Maç öncesinde sokaklar doldu taştı! Türkler hazır - 2. Resim

Binlerce Türk taraftarlarının coşkuyla maç saatini bekledikleri görüldü.

Maç öncesinde sokaklar doldu taştı! Türkler hazır - 3. Resim

Milli Takımımızın bu akşam oynayacağı Gürcistan maçındaki muhtemel kadrosu:

Mert Günok,

Mert Müldür,

Samet Akaydı

Abdülkerim Bardakçı

Ferdi Kadıoğlu

Hakan Çalhanoğlu

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Arda Güler

Kenan Yıldız

Barış Alper Yılmaz

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...