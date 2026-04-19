Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kocaelispor ile Göztepe A.Ş. maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu çevresinde polis ekipleri kontroller yaptı. Misafir seyirci olarak gelen Göztepe taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünde yapılan aramalarda davul içerisine zula yapılarak gizlenmiş 80 adet meşale bulundu.

HABERİN ÖZETİ Maça değil savaşa gitmişler! Deplasman otobüsünden cephanelik çıktı Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe A.Ş. maçı öncesi yapılan kontrollerde Göztepe taraftarlarının otobüsünde çok sayıda meşale, maytap, sis bombası, döner bıçağı, satır ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi. Göztepe taraftarlarının otobüsünde davul içine zula yapılmış 80 adet meşale bulundu. Aramalarda ayrıca 16 adet meşale, 130 adet maytap ve 1 adet yoğun sis bombası ele geçirildi. Denetimlerde 8 adet döner bıçağı, 1 adet büyük satır, 13 adet bıçak ve kelebek bıçak da dahil çeşitli delici-kesici aletler bulundu. Olayla ilgili 7 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.

Aramalarda ayrıca 16 adet meşale, 130 adet maytap ve 1 adet yoğun sis bombası ele geçirildi. Denetimlerde 8 adet döner bıçağı, 1 adet büyük satır, 13 adet bıçak, çeşitli delici-kesici aletler ile 1 adet kelebek bıçak da ele geçirildi. 7 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapılırken, olayla bağlantılı diğer kişilerin tespitine yönelik kamera incelemelerinin sürdüğü bildirildi.