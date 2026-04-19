Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Maça değil savaşa gitmişler! Deplasman otobüsünden cephanelik çıktı

Kocaeli’de polisin deplasman otobüsünde yaptığı aramada, davul içerisine gizlenmiş çok sayıda patlayıcı madde ile döner bıçakları ve satır ele geçirildi. Olayla ilgili 7 taraftar hakkında işlem başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Maça değil savaşa gitmişler! Deplasman otobüsünden cephanelik çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 21:48

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ile A.Ş. maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu çevresinde polis ekipleri kontroller yaptı. Misafir seyirci olarak gelen Göztepe taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünde yapılan aramalarda davul içerisine zula yapılarak gizlenmiş 80 adet meşale bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Maça değil savaşa gitmişler! Deplasman otobüsünden cephanelik çıktı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe A.Ş. maçı öncesi yapılan kontrollerde Göztepe taraftarlarının otobüsünde çok sayıda meşale, maytap, sis bombası, döner bıçağı, satır ve çeşitli kesici aletler ele geçirildi.
Göztepe taraftarlarının otobüsünde davul içine zula yapılmış 80 adet meşale bulundu.
Aramalarda ayrıca 16 adet meşale, 130 adet maytap ve 1 adet yoğun sis bombası ele geçirildi.
Denetimlerde 8 adet döner bıçağı, 1 adet büyük satır, 13 adet bıçak ve kelebek bıçak da dahil çeşitli delici-kesici aletler bulundu.
Olayla ilgili 7 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

SİS BOMBASI, DÖNER BIÇAKLARI VE SATIR ÇIKTI

Aramalarda ayrıca 16 adet meşale, 130 adet maytap ve 1 adet yoğun sis bombası ele geçirildi. Denetimlerde 8 adet döner bıçağı, 1 adet büyük satır, 13 adet bıçak, çeşitli delici-kesici aletler ile 1 adet kelebek bıçak da ele geçirildi. 7 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapılırken, olayla bağlantılı diğer kişilerin tespitine yönelik kamera incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
#kocaelispor
#göztepe
#Meşale
#Spor Güvenliği
#Taraftar Güvenliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.