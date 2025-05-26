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Macron'un eşi tarafından tokatlanma görüntüsü gerçek mi? İddialara açıklama geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam'a indikten sonra eşi tarafından tokatlanması dünyanın gündemine oturdu. Sosyal medya ve Elysee Sarayı'ndan görüntülerin sahte olduğu açıklamaları geldi. Ancak gerçek bambaşkaydı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 17:29

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, altı günlük Güneydoğu Asya turunun ilk ayağı olarak dün Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye gitti. Macron'un uçaktan inişinden önce kameralara yansıyan bir görüntü ise dünya basınında ve sosyal medyada gündem oldu.

Videonun gerçek olup olmadığı sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu. Paylaşımların altına yorum yapan bazı kişiler, içeriğin sahte olduğunu savundu.

Macron'un eşi tarafından tokatlanma görüntüsü gerçek mi? İddialara açıklama geldi

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiaların arka planını inceledi. Görüntünün ABD merkezli haber ajansı Associated Press tarafından 25 Mayıs gecesi kaydedilip paylaşıldığı tespit edildi. Videonun, Endonezya merkezli Metro TV ve Asya'da faaliyet gösteren bazı haber kanalları tarafından da YouTube'da paylaşıldığı tespit edildi.

Macron'un eşi tarafından tokatlanma görüntüsü gerçek mi? İddialara açıklama geldi

ELYSEE ÖNCE YALANLADI

Fransa'nın en prestijli ve yaygın gazetelerinden Le Monde'un haberine göre Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Elysee Sarayı ilk etapta iddiayı yalanladı ve görüntülerin gerçek olmadığını aktardı.

Macron'un eşi tarafından tokatlanma görüntüsü gerçek mi? İddialara açıklama geldi

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo da haberinde Elysee Sarayı'nın verdiği demeçte görüntülerin asılsız olduğunu açıkladığını yazdı. Fakat ilerleyen dakikalarda aynı kaynaklarda, görüntülerin Emmanuel Macron'un yakın çevresi tarafından doğrulandığı aktarıldı. Açıklamada görüntünün, Macron çiftinin yorucu bir yolculuğun ardından yaşadığı rahatlama anını gösterdiği ifade edilirken, komplo teorisyenlerinin olayı farklı yere çekmeye çalıştığı vurgulandı.

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