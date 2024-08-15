Mahmud Abbas konuştu, Mustafa Sarıgül ağladı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

15 Ağustos 2024 16:21 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:21

Gazze'ye gideceğini açıklayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas nerede yaşıyor?

Gazze'ye gideceğini açıklayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas nerede yaşıyor?

Son dakika | TBMM'de Filistin özel oturumu! Mahmud Abbas'tan tüm dünyaya net mesaj: Gazze'de bir başka devlet kurulamaz

Son dakika | TBMM'de Filistin özel oturumu! Mahmud Abbas'tan tüm dünyaya net mesaj: Gazze'de bir başka devlet kurulamaz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeref konuğu olarak milletvekillerine hitap etti. Konuşması sık sık ayakta alkışlanan Abbas, Gazze kararını açıkladı. Abbas, "Çözüm kalmadı, Filistin liderliği ile Gazze'ye gitme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SARIGÜL: MAHMUD ABBAS KONUŞUYOR, YÜREĞİMİZ KAN AĞLIYOR

Meclis sıralarında yer alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise konuşma sırasında çekilen videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Abbas'ın konuşmasıyla gözleri dolan Sarıgül, " Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşuyor, bizim yüreğimiz kan ağlıyor. Binlerce şehidimiz var. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sarıgül videoyu "Mahmud Abbas konuşuyor ben ağlıyorum" notuyla paylaştı.