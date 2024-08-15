Mahmud Abbas konuştu, Mustafa Sarıgül ağladı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 16:21 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:21
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hitap eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması sırasında CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ağladı. Sarıgül'ün o anları sosyal medyada gündem oldu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeref konuğu olarak milletvekillerine hitap etti. Konuşması sık sık ayakta alkışlanan Abbas, Gazze kararını açıkladı. Abbas, "Çözüm kalmadı, Filistin liderliği ile Gazze'ye gitme kararı aldım" ifadelerini kullandı.
MUSTAFA SARIGÜL: MAHMUD ABBAS KONUŞUYOR, YÜREĞİMİZ KAN AĞLIYOR
Meclis sıralarında yer alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise konuşma sırasında çekilen videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.
Abbas'ın konuşmasıyla gözleri dolan Sarıgül, " Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konuşuyor, bizim yüreğimiz kan ağlıyor. Binlerce şehidimiz var. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Sarıgül videoyu "Mahmud Abbas konuşuyor ben ağlıyorum" notuyla paylaştı.
Kaynak: Tgrthaber.com