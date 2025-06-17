Mal varlığı dondurulan Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi ile ilgili yeni gelişme Resmi Gazete'de

11 sene önce terör örgütü El Nusra'ya finansal destek sağladığı gerekçesiyle Türkiye'deki mal varlıkları dondurulan Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Suriye'deki iç savaş sırasında etkin olan ve bir dönem El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen terör örgütü El Nusra'ya maddi destek sağladığı gerekçesiyle 2014 Ağustos'unda Türkiye'deki mal varlıkları dondurulan Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

KARAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Kuveyt vatandaşı Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi ile ilgili karar yürürlükten kaldırıldı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listenin "A- DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” başlıklı bölümünde yer alan "HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI" isimli şahsa ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır."