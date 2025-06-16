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 | Selahattin Demirel

İran Dışişleri Bakanı: Netanyahu'yu ABD'den gelen bir telefon susturabilir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Netanyahu gibi birini susturmak için Washington'dan gelecek bir telefon yeterli olacaktır. Bu diplomasiye dönüşün önünü açabilir" ifadelerini kullandı. Arakçi ayrıca savaşa ABD'nin karışmasının tehlikesine işaret etti.

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İran Dışişleri Bakanı: Netanyahu'yu ABD'den gelen bir telefon susturabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 21:38

İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu’yu ve İsrail’in İran’a saldırılarını sert bir dille eleştirerek, İran’ın saldırılara karşılık vermeyi bırakmayacağını belirtti.

Arakçi, "Netanyahu aranan bir savaş suçlusu. Aynı zamanda kendi savaşlarını 30 yıldır art arda gelen ABD başkanlarına savaştıran bir dolandırıcı" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU'NUN AMACI İRAN-ABD ANLAŞMASINI BOZMAK"

İsrail saldırılarının amacına değinen Arakçi, "Tüm belirtiler Netanyahu’nun İran’a karşı kadınlar ve çocuklar dahil yüzlerce sivili öldürdüğü saldırılarında amacının, İran ile ABD arasındaki neredeyse varmak üzere olduğumuz anlaşmayı bozmak olduğunu gösteriyor. Şu an başka bir ABD Başkanını elinde oynatıyor ve ABD vatandaşlarını aptal yerine koyuyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı: Netanyahu'yu ABD'den gelen bir telefon susturabilir

"HIRPALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Arakçi, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz, Tel Aviv'deki sığınaklarda saklanan savaş suçlularının işledikleri suçların cezasız kalmayacağını tüm dünyaya açıkça ilan etmektedir. Halkımıza artık ateş açmadıklarından emin olana kadar korkakları hırpalamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"NETANYAHU'YU SUSTURMAK İÇİN ABD'NİN BİR TELEFONU YETER"

İranlı Bakan, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Eğer Başkan Trump diplomasi konusunda samimiyse ve bu savaşı durdurmakla ilgileniyorsa, bundan sonra atılacak adımlar çok önemlidir. İsrail saldırganlığını durdurmalıdır. Bize yönelik askeri saldırganlığın tamamen durdurulmaması halinde bizim yanıtlarımız da devam edecektir. Netanyahu gibi birini susturmak için Washington'dan gelecek bir telefon yeterli olacaktır. Bu diplomasiye dönüşün önünü açabilir."

"ABD'Yİ BULAŞTIRMAK ÇÖZÜM İHTİMALİNİ YOK EDER"

İran-İsrail çatışmalarına ABD’nin dahil olmasının kötü sonuçları olacağı konusunda uyaran Arakçi, "Tersine, ABD'yi ebedi savaşların en büyüğüne bulaştırmak, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için tehlikeli, öngörülemez ve muhtemelen akılalmaz sonuçlarla müzakere edilebilecek bir çözüm olasılığını yok edecektir" ifadelerini kullandı.

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Arakçi, "Unutmayalım: İran bu savaşı başlatmadı ve kan dökülmesini sürdürmek gibi bir niyeti de yok. Ancak topraklarımızı, halkımızı, onurumuzu ve kazanımlarımızı korumak için kanımızın son damlasına kadar gururla savaşacağız" dedi.

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