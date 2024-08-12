Mal varlığı herkesi şaşırtmıştı! “Köpek velisi” Buket Özgünlü yine takipçilerinden para istedi

12 Ağustos 2024 10:15 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:30

Yurt dışı çıkış harcı ücreti bugünden itibaren artarak 500 TL oldu

Yurt dışı çıkış harcı ücreti bugünden itibaren artarak 500 TL oldu

Şanlıurfa’daki kuduz köpekleri Ankara'ya getirdiği iddia edilen ve kamuoyunda “Köpek Velisi” olarak bilinen Buket Özgünlü 10 Haziran günü tutuklandı. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı'nın kuduz köpekleri kaçırdığı iddiasından sonra hakkında bir dizi gerçek de ortaya çıkmıştı.

6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık olan Özgünlü'nün son 4 senede alınmış, üzerine kayıtlı 9 daire ve kiraya verdiği 2 depoya sahip olduğu öğrenildi.

YİNE TAKİPÇİLERİNDEN PARA İSTEDİ

Bir süre ortalardan kaybolan Özgünlü'nün son paylaşımı dikkat çekti. 5 köpek için padok yaptırması gerektiğini söyleyen Boyacı, takipçilerinden 67 bin liralık maliyete destek olmalarını istedi.