Pentagon'da Türk krizi: 3 bin 400 belgeyi yanında götürmüş! İşte detaylar

12 Ağustos 2024 10:23 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:56

Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk elektrik mühendisi Gökhan Gün'ün adının geçtiği gizli belge skandalını konuşuyor.

2023 yılında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da sözleşmeli olarak çalışan ve hem Türk hem de ABD vatandaşlığı bulunan elektrik mühendisi Gökhan Gün, gizli kodlu yüzlerce sayfalık belgenin çıktısını aldı.

İddiaya göre bu belgeler arasında operasyonlar da dahil çok gizli belgeler vardı. Alışveriş poşetine sardığı belgeleri siyah sırt çantasıyla evine götüren Gün, takibe alındı.

MEKSİKA UÇAĞINDA YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken müfettişler, Gökhan Gün'ü balık tutmak amacıyla gideceğini söylediği Meksika uçağında yakaladı. Gün'ün bavullarında yapılan aramada üzerinde çok gizli ibaresi bulunan bir belge ve güvenlik izinlerinin bir listesi çıktı.

TOMARLAR HALİNDE GİZLİ BELGE ÇIKTI

ABD basınında yer alan bilgilere göre Gökhan Gün, ABD ulusal savunma sırlarını yasa dışı yollardan elde etmek ve saklamakla suçlandı. New York Times ve Washintgton Post ise Gün'ün evinde tomarlar halinde belgeye ulaşıldığına dair haber yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken müfettişler, 2021 yılında Amerikan vatandaşı olan Gün'ün neden bu kadar çok belge biriktirdiğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili bilgi veren bir emniyet yetkilisine göre, Gün bu belgeleri plastik alışveriş poşetlerine sarılmış tomarlar halinde ofisinden dışarıya çıkardı. ABD'nin konuştuğu Türk Gökhan Gün'ün Virginia'da 3 evi ve Maimi ile Teksas'ta mülkleri olduğu ortaya çıktı.

ÇARPICI DETAYLARA ULAŞILDI

Soruşturmayı yürüten müfettişler çarpıcı detaylara da ulaştı. Öyle ki Gökhan Gün'ün Hava Kuvvetleri'nde işe başladığı 2023 yılının ortalarından bu yana, çoğu iş gününün sonuna doğru olmak üzere, toplamda yaklaşık 3 bin 400 sayfa tutan 256 belge bastığı ortaya çıktı.

SALI GÜNÜ MAHKEMEYE ÇIKACAK

ABD'de yürütülen soruşturma kapsamında Gökhan Gün'ün sadece bu haftanın başlarında 406 sayfadan fazla belge bastığı ve bunların 82'sinin çok gizli ibareli olduğu anlaşıldı. Gökhan Gün'ün hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak salı günü hâkim karşısına çıkacağı o zamana kadar da gözaltında tutulmaya devam edileceği açıklandı. Gün'ün Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'ya 15 seyahat gerçekleştirdiği de elde edilen bilgiler arasındaydı.

İKİ GİZEMLİ TELEFON!

ABD basınında yer alan haberlere göre, 82 sayfa gizli belgeyi yazdırdıktan sonra Fairfax'ta sahip olduğu bir eve giden Gün, FBI ajanları tarafından adım adım takibe alındı. Bu sırada iş telefonu verilmediği halde Gün'ün iki telefon kullandığı ortaya çıktı.

AJANLIK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Çifte vatandaş Gün, suçlu bulunması halinde en fazla beş yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası alabilir. Ancak Virginia Doğu Bölgesi savcıları daha fazla suçlamada bulunursa veya iddianame düzenlerse bu durum değişebileceği de iddialar arasında yer alıyor. Gizli belgeleri neden bastırdığı ABD basınında tartışma konusu olan Gün'ün ajanlık suçlaması ile karşı karşıya kalabileceği de belirtiliyor.