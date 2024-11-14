Malatya deprem ile sallandı! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 16:57 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:03
Son dakika haberi: Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 3,6 km altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli'nin verileri şu şekilde;
- AKUŞAĞI-KALE (MALATYA)
- 14.11.2024, 16:48:22 TSİ
- Büyüklük: 3.0
- Derinlik: 3.6 km
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com