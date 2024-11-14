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Malatya deprem ile sallandı! Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 16:57 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 17:03
Malatya deprem ile sallandı! Kandilli&#039;den açıklama geldi

Son dakika haberi: Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 3,6 km altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi​'nin aktardığı verilere göre; Malatya​'da 3,0 büyüklüğünde deprem​ oldu.

Kandilli'nin verileri şu şekilde;

  • AKUŞAĞI-KALE (MALATYA)
  • 14.11.2024, 16:48:22 TSİ
  • Büyüklük: 3.0
  • Derinlik: 3.6 km

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Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com
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