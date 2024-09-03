Malatya fayında yüzyılın araştırması! Uzman ismin açıklaması tedirgin etti: "7 büyüklüğünde deprem olabilir"

03 Eylül 2024 17:20 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:44

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırması Projesi kapsamında 100 araştırmacı ve 14 üniversite asrın felaketinin Malatya fayına etkilerini araştırıyor.

Geçmişte de yıkıcı depremlerin yaşandığı bölgede 7 büyüklüğünde yıkıcı depremlerin olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, projenin Türkiye'nin son yüzyılda yer bilimlerindeki en büyük projelerinden biri olduğunu ifade etti.

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR"

Malatya fayı üzerinde hendek yöntemiyle araştırmalarını sürdürdüklerini belirten Sözbilir, Malatya fayının diri bir fay olduğuna dair veriler elde ettiklerini vurguladı.

Sözbilir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Açtığımız verilerle şu ana kadar Malatya fayının Arguvan segmentinin en az 3 depreme kaynaklık ettiğini görebiliyoruz. Son 10 bin yıl içinde 3 kez can ve mal kaybına neden olmuş faydan bahsediyoruz. Malatya fayının 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli var. Bu farklı depreme ilişkin örnekleme yapacağız. Aldığımız örnekler analize gidecek, depremler ne zaman, hangi aralıkta olmuş, son depremin ne zaman meydana gelmiş ve üzerinden ne kadar zaman geçmiş, tekrar kırılması için bizim ne kadar daha süremiz var gibi soruların yanıtı bulmuş olacağız."

"3 SEGMENT BİRLEŞİNCE BİRAZ DAHA BÜYÜK DEPREM OLABİLİR"

Akçadağ ve Kemaliye segmentindeki araştırmaları yaparak daha iyi netice alacaklarını belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan parametrelerden bir tanesi Malatya fayının 3 segmenti deprem ürettiğinde aynı anda mı kırılıyor, belli bir sırada mı kırılıyor, bu da ortaya çıkmış olacak. Bu depremin büyüklüğünü ifade eden değer olarak karşımıza çıkar. Tek bir deprem kırıldığında 7 büyüklüğünde bir deprem olacaksa 3 segment birleşince biraz daha büyük deprem olabilir, 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi. Biliyorsunuz, 4 segment birleşerek 7,8'i ürettiği için bu kadar büyük bir deprem oldu. Dolayısıyla 6 Şubat depreminin enerji transferini alan faylardan bir tanesi, o yüzden önemli. Proje sonrasında burada deprem riskini ve tehlikesini ortaya çıkarmış olacağız."