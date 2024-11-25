Malatya kabusu yaşıyor! Peş peşe uyarılar geldi: 'Zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın'

25 Kasım 2024 08:41 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun büyük bir kısmında kar yağışı başladı. Yurdun doğusunda günlerdir devam eden kar yağışı hayatı felç etti. Malatya'da yolda mahsur kalan tam 787 kişi kurtarılarak yurtlara yerleştirildi. Aniden bastıran yoğun kar yağışına dağda yakalanan 1 çobandan ise acı haber geldi. Valilik yaptığı açıklamada, vatandaşları mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı 'kar' uyarılarının ardından yurdun büyük bir kısmı beyaza büründü. Birçok ilde yoğun kar​ yağışı​ hayatı olumsuz etkilerken Malatya​'da kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Günlerdir yoğun kar yağışı altında olan kentte 787 sürücü yollarda mahsur kaldı. Kar yağışına dağda yakalanan 1 çobanın ise hayatını kaybettiği açıklandı. Valilik vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

ÖNCELİĞİMİZ MAHSUR KALAN KİMSENİN BULUNMAMASI

Vali Seddar Yavuz​, "Çalışmaları İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyoruz. Şu anda kent genelinde mahsur kalan herhangi bir vatandaşımız bulunmuyor. Önceliğimiz mahsur kalan kimsenin bulunmaması. Hekimhan ilçesinde dağda mahsur kalan ve çalışma sonucu kurtardığımız 5 çobandan biri maalesef kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üzüntümüz derin, inşallah bundan sonra üzüntülü bir haber almayız." dedi.

YÜZLERCE KİŞİ KURTARILDI

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas istikametlerindeki devlet yollarının trafiğe kapandığı, olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hekimhan-Sivas kara yolunda mahsur kalan 38 araç içerisindeki 127 kişi, Darende-Gürün yolunda mahsur kalan 42 araç içerisinde 100 kişi, Darende-Çayirdüzü mevkiinde mahsur kalan 20 araç içerisindeki 60 kişi, Arapgir karayolunda mahsur kalan 25 araç içerisindeki 75 kişinin kurtarılarak ilçe merkezine sevkleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

"İlimizde Hekimhan ve Darende ilçelerimizde çobanlık yapan 5 vatandaşımız dağda mahsur kalmış, kurtarma ekiplerimiz sahada zorlu bir mücadele sonucunda 5 vatandaşımızı kurtarmış olup, 1 vatandaşımız sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Bu çalışmalar esnasında yoğun mesai sarf eden başta Büyükşehir Belediyemize, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve Kızılay'a teşekkür ederim. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve trafiğe çıkacak araçlarına mutlak suretle kar lastiği takmaları büyük önem arz etmektedir."