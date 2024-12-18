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Malatya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Aralık 2024 22:35 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 23:03
Malatya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Polisin fuhuşla mücadelesi sürüyor. Malatya merkezli üç ilde fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 54 kişiden 9'u tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edildi...

Malatya​'da, Cumhuriyet Başsavcılığı​ koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş​ çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında, Tokat​ ve Sivas​ kentlerinin de bulunduğu 10 ikamet, 5 araç ve 2 iş yerine düzenlenen operasyonlarda, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına karıştığı tespit edilen 54 şahıs gözaltına alındı.

Malatya merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: Çok sayıda tutuklama var! - 1. Resim

Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 187 adet fişek, 41 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin TL, bin 100 dolar, 240 euro, 23 adet ziynet eşyası, 4 adet çek, 15 adet CD, 8 adet isim ve kayıtların tutulduğu defter ele geçirildi.

16 kadının zorla fuhuşa sürüklendiğinin tespit edildiği operasyonlarda, gözaltına alınan zanlılardan 42'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 12 zanlından 1'i savcılıkça, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 9 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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