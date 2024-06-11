Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde deprem!

11 Haziran 2024 12:10 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:22

6 Şubat'ı bilmişti.. Deprem kahininden korkutan uyarı: 2 kenti işaret etti

6 Şubat'ı bilmişti.. Deprem kahininden korkutan uyarı: 2 kenti işaret etti

Japon deprem uzmanından Türkiye tespiti! "33 yıldır ilk defa böylesini gördüm"

Japon deprem uzmanından Türkiye tespiti! "33 yıldır ilk defa böylesini gördüm"

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 11.52 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...