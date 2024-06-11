Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde deprem!
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
11 Haziran 2024 12:10 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 12:22
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kahramanmaraş'ta saat 11.52 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.2 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber
Aşı olana virüs bulaşmasa ve aşılı olanlar virüsü bulaştırmasa yaptırımlar mantıklı olur elbet ama bu durumda saçmalık kimsenin aşılanmasının kimseye faydası yok dertleri ne bunların ilerleyen zamanda anlaşılacaktır elbet
Hiç kimse aşı olmaya zorlanamaz. Hiçbir şekilde kanunda insan haklarında yeri yok. Aşı gönüllük esasına göre yapılır. Eğer böyle yasaklar gelirse bu bir zulümdür. Yönetimler halklarına bunu yapmamalı.