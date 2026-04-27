Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Zeynep Gizem Er

Malatya'da büyük deprem riski var mı? Şener Üşümezsoy'dan rahatlatan açıklama!

Malatya’da peş peşe meydana gelen depremler bölgeyi tedirgin etti. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Battalgazi fay hattındaki hareketliliği TGRT Haber Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e değerlendirdi. Üşümezsoy, depremlerin kaynağı ve olası risklere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Zeynep Gizem Er
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 16:51

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde önce 3,9 büyüklüğünde, ardından yaklaşık 1 dakika sonra 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan sarsıntılar çevre iller Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır’da da hissedildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen iki depremin, uzmanlara göre 2020'deki Elazığ Sivrice depreminin tetiklediği ve kuzeyde yer alan Battalgazi fay hattında devam eden bir depremselliğin parçası olduğu belirtildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3,9 ve ardından 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Depremler Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi.
Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a göre, bu depremler 2020 Sivrice depreminin ana hattı boyunca değil, kuzeyindeki ikinci bir fay hattı olan Battalgazi fayına sıçradı.
Üşümezsoy, bu depremlerin ana faydan kaynaklanan büyük depremler olmadığını ve 2020'den beri bu hatta süregelen bir depremselliğin devamı olduğunu ifade etti.
Bu depremlerin 6 Şubat depremleriyle doğrudan bağlantılı olmadığı da belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Bölgede yaşanan hareketlilik sonrası gözler uzmanlara çevrildi. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Battalgazi fay hattındaki depremselliği TGRT Haber Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e değerlendirdi.

Üşümezsoy, 2020 yılında Elazığ Sivrice’de meydana gelen depremin kendi ana hattı boyunca ilerlemediğini, kuzeyde yer alan ikinci bir fay hattı olan Battalgazi fayına sıçradığını belirtti.

“2020’DEN BERİ O HATTA BİR DEPREMSELLİK VAR”

Battalgazi’de meydana gelen depremlerin, 2020 Sivrice depreminin tetiklediği sarsıntılar olduğuna dikkat çeken Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

“2020 yılında Sivrice’de olan depremin en batıya doğru uzanan kesimi Pütürge’de sonlandı. Stres o hat boyunca ilerlemedi, onun kuzeyindeki Battalgazi hattında yer alan ikinci faya sıçradı. Sivrice depreminin etkisinin yüklendiği hat boyunca paralel uzanan kuzeydeki bu ikinci fay, Battalgazi üzerinden Malatya’ya doğru devam ediyor ve depremler bu hatta meydana geliyor. Bu depremler ana faydan kaynaklanan büyük depremler değildir. Bu bölgede zaten süregelen bir depremsellik söz konusu. 6 Kasım’dan sonra Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremler de bu sürecin parçasıdır. Sivrice depreminin ana hattı Pütürge-Çelikhan doğrultusunda ilerlerken, bu depremler onun kuzeyinde yer alan ikinci bir fay hattında oluşuyor. 2020’den bu yana bu hatta devam eden bir depremsellik var, yeni bir durum söz konusu değil. Bu depremler Sivrice depreminin tetiklediği depremlerdir. Ayrıca 6 Şubat depremleriyle de doğrudan bağlantılı değildir.”

ETİKETLER
#Malatya Depremi
#Depremsellik
#Battalgazi Fay Hattı
#Sivrice Depremi
#Profesör Şener Üşümezsoy
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.