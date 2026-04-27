Malatya’nın Battalgazi ilçesinde önce 3,9 büyüklüğünde, ardından yaklaşık 1 dakika sonra 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan sarsıntılar çevre iller Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır’da da hissedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Malatya'da büyük deprem riski var mı? Şener Üşümezsoy'dan rahatlatan açıklama! Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen iki depremin, uzmanlara göre 2020'deki Elazığ Sivrice depreminin tetiklediği ve kuzeyde yer alan Battalgazi fay hattında devam eden bir depremselliğin parçası olduğu belirtildi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3,9 ve ardından 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedildi. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a göre, bu depremler 2020 Sivrice depreminin ana hattı boyunca değil, kuzeyindeki ikinci bir fay hattı olan Battalgazi fayına sıçradı. Üşümezsoy, bu depremlerin ana faydan kaynaklanan büyük depremler olmadığını ve 2020'den beri bu hatta süregelen bir depremselliğin devamı olduğunu ifade etti. Bu depremlerin 6 Şubat depremleriyle doğrudan bağlantılı olmadığı da belirtildi.

Bölgede yaşanan hareketlilik sonrası gözler uzmanlara çevrildi. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Battalgazi fay hattındaki depremselliği TGRT Haber Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e değerlendirdi.

Üşümezsoy, 2020 yılında Elazığ Sivrice’de meydana gelen depremin kendi ana hattı boyunca ilerlemediğini, kuzeyde yer alan ikinci bir fay hattı olan Battalgazi fayına sıçradığını belirtti.

“2020’DEN BERİ O HATTA BİR DEPREMSELLİK VAR”

Battalgazi’de meydana gelen depremlerin, 2020 Sivrice depreminin tetiklediği sarsıntılar olduğuna dikkat çeken Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

“2020 yılında Sivrice’de olan depremin en batıya doğru uzanan kesimi Pütürge’de sonlandı. Stres o hat boyunca ilerlemedi, onun kuzeyindeki Battalgazi hattında yer alan ikinci faya sıçradı. Sivrice depreminin etkisinin yüklendiği hat boyunca paralel uzanan kuzeydeki bu ikinci fay, Battalgazi üzerinden Malatya’ya doğru devam ediyor ve depremler bu hatta meydana geliyor. Bu depremler ana faydan kaynaklanan büyük depremler değildir. Bu bölgede zaten süregelen bir depremsellik söz konusu. 6 Kasım’dan sonra Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremler de bu sürecin parçasıdır. Sivrice depreminin ana hattı Pütürge-Çelikhan doğrultusunda ilerlerken, bu depremler onun kuzeyinde yer alan ikinci bir fay hattında oluşuyor. 2020’den bu yana bu hatta devam eden bir depremsellik var, yeni bir durum söz konusu değil. Bu depremler Sivrice depreminin tetiklediği depremlerdir. Ayrıca 6 Şubat depremleriyle de doğrudan bağlantılı değildir.”