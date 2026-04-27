Malatya'da deprem oldu! Bölge peş peşe sallandı: AFAD verileri açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Malatya'da peş peşe 3,9 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre: Malatya'da ilk 3,9'luk deprem saat 15.41 sıralarında gerçekleşti.
3,9'luk depremin hemen ardında saat 15.42'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerin 13 ve 16 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
AFAD'ın verilerine göre;
|Özellik
|Değer
|Yer
|Battalgazi (Malatya)
|Tarih
|2026-04-27
|Saat
|15:42:38 TSİ
|Enlem
|38.275 N
|Boylam
|38.69222 E
|Derinlik
|16.36 km
https://x.com/DepremDairesi/status/2048747008639320443
PEŞ PEŞE İKİ DEPREM
4,4'lük depremden bir dakika önce meydana gelen 3,9'luk depremin verileri ise şu şekilde;
|Özellik
|Değer
|Büyüklük
|3.9 (Ml)
|Yer
|Battalgazi (Malatya)
|Tarih
|2026-04-27
|Saat
|15:41:58 TSİ
|Enlem
|38.27083 N
|Boylam
|38.69417 E
|Derinlik
|13.27 km