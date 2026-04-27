SON DAKİKA!
Malatya'da deprem oldu! Bölge peş peşe sallandı: AFAD verileri açıkladı

Son dakika haberi: Malatya'da 3,9 ardından da 4,4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD iki depremin birer dakika arayla gerçekleştiğini duyurdu.

Malatya'da deprem oldu! Bölge peş peşe sallandı: AFAD verileri açıkladı
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 15:54
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 16:18

Malatya'da peş peşe 3,9 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre: Malatya'da ilk 3,9'luk deprem saat 15.41 sıralarında gerçekleşti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi.
İlk deprem 3,9 büyüklüğünde saat 15.41'de gerçekleşti.
Hemen ardından 4,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem saat 15.42'de oldu.
Her iki deprem de Battalgazi (Malatya) merkezli olarak kaydedildi.
AFAD verilerine göre 4,4'lük deprem 16.36 km derinlikte, 3,9'luk deprem ise 13.27 km derinlikte gerçekleşti.
3,9'luk depremin hemen ardında saat 15.42'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerin 13 ve 16 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Malatya'da deprem oldu! Bölge peş peşe sallandı: AFAD verileri açıkladı

AFAD'ın verilerine göre;

  • Yer: Battalgazi (Malatya)
  • Tarih:2026-04-27
  • Saat:15:42:38 TSİ
  • Enlem:38.275 N
  • Boylam:38.69222 E
  • Derinlik:16.36 km
ÖzellikDeğer
YerBattalgazi (Malatya)
Tarih2026-04-27
Saat15:42:38 TSİ
Enlem38.275 N
Boylam38.69222 E
Derinlik16.36 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2048747008639320443

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

4,4'lük depremden bir dakika önce meydana gelen 3,9'luk depremin verileri ise şu şekilde;

  • Büyüklük:3.9 (Ml)
  • Yer: Battalgazi (Malatya)
  • Tarih:2026-04-27
  • Saat:15:41:58 TSİ
  • Enlem:38.27083 N
  • Boylam:38.69417 E
  • Derinlik:13.27 km
ÖzellikDeğer
Büyüklük3.9 (Ml)
YerBattalgazi (Malatya)
Tarih2026-04-27
Saat15:41:58 TSİ
Enlem38.27083 N
Boylam38.69417 E
Derinlik13.27 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2048745817222086971

