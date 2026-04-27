Malatya'da peş peşe 3,9 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre: Malatya'da ilk 3,9'luk deprem saat 15.41 sıralarında gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ Malatya'da deprem oldu! Bölge peş peşe sallandı: AFAD verileri açıkladı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi. İlk deprem 3,9 büyüklüğünde saat 15.41'de gerçekleşti. Hemen ardından 4,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem saat 15.42'de oldu. Her iki deprem de Battalgazi (Malatya) merkezli olarak kaydedildi. AFAD verilerine göre 4,4'lük deprem 16.36 km derinlikte, 3,9'luk deprem ise 13.27 km derinlikte gerçekleşti.

3,9'luk depremin hemen ardında saat 15.42'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerin 13 ve 16 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Özellik Değer Yer Battalgazi (Malatya) Tarih 2026-04-27 Saat 15:42:38 TSİ Enlem 38.275 N Boylam 38.69222 E Derinlik 16.36 km

PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

4,4'lük depremden bir dakika önce meydana gelen 3,9'luk depremin verileri ise şu şekilde;

Özellik Değer Büyüklük 3.9 (Ml) Yer Battalgazi (Malatya) Tarih 2026-04-27 Saat 15:41:58 TSİ Enlem 38.27083 N Boylam 38.69417 E Derinlik 13.27 km

