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Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 18:33 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 18:55
Malatya&#039;da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı 

Son dakika haberi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

10 Temmuz günü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğünde ve 14 kilometre derinliğindeki depremin artçıları devam ediyor. Malatya akşam saatlerinde yine sarsıldı. 

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.5 kilometre altında gerçekleşti. 

Son günlerde bölgede sarsıntılar sıklaşırken vatandaşlar ise her artçıda da daha da tedirgin oluyor. 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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