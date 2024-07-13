Malatya'da deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı 

13 Temmuz 2024 18:33 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 18:55

Murat Kurum: Depremzedelere her ay 25-30 bin konutu teslim edeceğiz

Murat Kurum: Depremzedelere her ay 25-30 bin konutu teslim edeceğiz

Uzman isim Afyonkarahisar depremi öncesinde o fay konusunda uyarmıştı! Bir dal kadar ipince

Uzman isim Afyonkarahisar depremi öncesinde o fay konusunda uyarmıştı! Bir dal kadar ipince

10 Temmuz günü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğünde ve 14 kilometre derinliğindeki depremin artçıları devam ediyor. Malatya akşam saatlerinde yine sarsıldı.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.5 kilometre altında gerçekleşti.

Son günlerde bölgede sarsıntılar sıklaşırken vatandaşlar ise her artçıda da daha da tedirgin oluyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER