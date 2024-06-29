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Malatya'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
29 Haziran 2024 04:35 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 04:37
Malatya&#039;da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sabaha karşı 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'de artçı depremler sürüyor. Sabaha karşı bu kez Malatya sallandı.

AFAD'ın verilerine göre saat 04.12'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak kaydedildi. Merkez üssü ise Akçadağ ilçesi olduğu açıklandı.

Depremin derinliği ise 7.55 kilometre olarak saptandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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