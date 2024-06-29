Malatya'da deprem oldu, AFAD ilk verileri açıkladı

29 Haziran 2024 04:35 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 04:37

Türkiye'de artçı depremler sürüyor. Sabaha karşı bu kez Malatya sallandı.

AFAD'ın verilerine göre saat 04.12'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak kaydedildi. Merkez üssü ise Akçadağ ilçesi olduğu açıklandı.

Depremin derinliği ise 7.55 kilometre olarak saptandı.

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