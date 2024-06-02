Malatya'da deprem oldu! Kandilli'den açıklama geldi...

02 Haziran 2024 03:55 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 03:58

14 kişinin hayatını kaybettiği evin müteahhidinden skandal sözler: Deprem çok şiddetliydi

14 kişinin hayatını kaybettiği evin müteahhidinden skandal sözler: Deprem çok şiddetliydi

Türkiye'de artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 03.45'te yaşanan depremin derinliği 1.1 kilometre olarak ölçüldü.

Son depremler için tıklayın