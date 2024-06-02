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Malatya'da deprem oldu! Kandilli'den açıklama geldi...

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
02 Haziran 2024 03:55 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 03:58
Malatya&#039;da deprem oldu! Kandilli&#039;den açıklama geldi...

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 03.45 sularında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'de artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 03.45'te yaşanan depremin derinliği 1.1 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: TGRT Haber
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