Malatya'da facianın eşiğinden dönüldü! Öğrenci sevisi ile otobüs çarpıştı: 25 kişi yaralandı
Malatya’da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından işletilen bir halk otobüsü, öğrenci servisi ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 22’si öğrenci olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden olmazken facianın eşiğinden dönüldü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Malazgirt Caddesi üzerinde seyir halinde olan F.K. yönetimindeki 44 H 0089 plakalı Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne (MOTAŞ) bağlı halk otobüsü ile karşı yönden gelen M.B. kontrolündeki 44 AED 745 plakalı özel öğrenci servisi çarpıştı.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!
Çarpışmanın etkisiyle, otobüs şoförü, servisteki sürücü ve yolculardan Z.A. ile birlikte öğrenci servisindeki 22 çocuk yaralandı.
Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis, çevik kuvvet desteği ile sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekipler inceleme başlattı.