Malatya'da facianın eşiğinden dönüldü! Öğrenci sevisi ile otobüs çarpıştı: 25 kişi yaralandı

08 Ekim 2024 18:59 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 19:02

Malatya’da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) tarafından işletilen bir halk otobüsü, öğrenci servisi ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 22’si öğrenci olmak üzere toplam 25 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden olmazken facianın eşiğinden dönüldü.