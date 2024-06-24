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Malatya'da gece saatlerinde deprem oldu, AFAD'tan açıklama geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
24 Haziran 2024 01:09 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 01:10
Malatya&#039;da gece saatlerinde deprem oldu, AFAD&#039;tan açıklama geldi

Malatya'nın Yazıhan ilçesi gece saat 01.01 sularında 3 büyüklüğünde depremle sallandı.

Türkiye'de artçı depremler sürüyor. Bu sefer Malatya'da deprem oldu.

AFAD'ın açıklamasına göre depremin merkez üssü Yazıhan ilçesi olurken büyüklüğü ise 3,0 olarak kaydedildi.

Deprem saat 01.01 sularında meydana gelirken derinliği ise 7.01 kilometre olarak açıklandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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