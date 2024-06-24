Malatya'da gece saatlerinde deprem oldu, AFAD'tan açıklama geldi

24 Haziran 2024 01:09 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 01:10

Türkiye'de artçı depremler sürüyor. Bu sefer Malatya'da deprem oldu.

AFAD'ın açıklamasına göre depremin merkez üssü Yazıhan ilçesi olurken büyüklüğü ise 3,0 olarak kaydedildi.

Deprem saat 01.01 sularında meydana gelirken derinliği ise 7.01 kilometre olarak açıklandı.

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