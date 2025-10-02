Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Malatya'da ortalık savaş alanına döndü! Kamyonet 15 aracı biçti

Malatya'da korkunç kazada freni boşalan hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta ve park halindeki 15 araca çarptı. Savaş alanına dönen kaza yerinde 5 kişi hastanelik oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 11:56

ilçesinde freni arızalanan kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da ortalık savaş alanına döndü! Kamyonet 15 aracı biçti

DEVRİLİNCE DURABİLDİ

Paşaköşkü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AGC 632 plakalı kamyonun freni arızalandı. Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarptı ve devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da ortalık savaş alanına döndü! Kamyonet 15 aracı biçti

GÖRGÜ TANIKLARI FACİAYI ANLATTI

Kazanın tanıklarından Cihat Kaya, "Trafik ışıkları bize yandı, ben caddeye doğru çıkarken 50-60 metre ileriden sağa döndüm. Kamyon yukarıdan geliyordu. Orda birine çarptı ben sokağa girdikten sonra yaklaşık 10 saniye geçti, buradaki bütün araçlara çarptı ve üzerindeki mıcırı dökerek devrildi." dedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Malatya'da ortalık savaş alanına döndü! Kamyonet 15 aracı biçti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale’de meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Adana'da zincirleme trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
ETİKETLER
#trafik kazası
#malatya
#yeşilyurt
#araç çarpması
#yaralılar
#Kampion Kaza
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.