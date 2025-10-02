Malatya'da ortalık savaş alanına döndü! Kamyonet 15 aracı biçti

Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan kamyon, kırmızı ışıkta ve yol kenarında bekleyen 15 araca çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

DEVRİLİNCE DURABİLDİ

Paşaköşkü Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 AGC 632 plakalı kamyonun freni arızalandı. Kontrolden çıkan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarptı ve devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI FACİAYI ANLATTI

Kazanın tanıklarından Cihat Kaya, "Trafik ışıkları bize yandı, ben caddeye doğru çıkarken 50-60 metre ileriden sağa döndüm. Kamyon yukarıdan geliyordu. Orda birine çarptı ben sokağa girdikten sonra yaklaşık 10 saniye geçti, buradaki bütün araçlara çarptı ve üzerindeki mıcırı dökerek devrildi." dedi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor.