Adana'da zincirleme trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Feci kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

8 KİŞİ YARALI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.