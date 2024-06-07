Malatya’da silahlı saldırı: 1 ölü

07 Haziran 2024 04:33 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 05:56

Kamyonet ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kamyonet ile işçi servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var

Malatya'da askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var

Olay, 23.15 sıralarında kent merkezi Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir konteyner iş yerinin yan tarafında kaldırım üzerinde bekleyen 36 yaşındaki Sefa K.’ya olay yerine gelen bir araçtan silahla peş peşe ateş açıldı.

SADIRGANLAR KAÇTI

Açılan ateş sonucu kafasına ve karın bölgesine 4 adet kurşunun isabet ettiği şahıs ağır yaralanırken, kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs bölgedeki kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet tabanca ile cep telefonu bulurken, hayatını kaybeden şahsın üzerinde yüklü miktarda para bulundu.

Sefa Karakuş’un cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.