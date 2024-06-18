Malatya’da uyuşturucu tacirlerine darbe: Tutuklamalar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 22:12 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 22:12
Malatya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya’da, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bin 440 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
FİZİKİ TAKİP YAPILDI
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince batı illerinden uyuşturucu maddesi getirmeye çalışan zanlılara yönelik yapılan fiziki takipli çalışma sonrasında operasyon düzenlendi.
2 TUTUKLAMA
Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ mevkiinde durdurulan bir araç ile 2 zanlının yapılan üst aramasında bin 440 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayda, F.A. ve M.C.D. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı