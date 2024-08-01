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Malatya'da yüzlerce dönüm alanda anız yangını

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 02:24 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 02:47
Malatya&#039;da yüzlerce dönüm alanda anız yangını

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yüzlerce dönüm arazide etkili olan anız yangını saatler sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi Sincik yolu üzerinde akşam saatlerinde anız yangını meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yangının nedeni henüz bilenmezken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'da yüzlerce dönüm alanda anız yangını - 1. Resim

Kısa sürede geniş bir alanda etkili olan yangın yaklaşık 4 saat süren bir çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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