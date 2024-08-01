Malatya'da yüzlerce dönüm alanda anız yangını

01 Ağustos 2024 02:24 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 02:47

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi Sincik yolu üzerinde akşam saatlerinde anız yangını meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yangının nedeni henüz bilenmezken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede geniş bir alanda etkili olan yangın yaklaşık 4 saat süren bir çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.