Malatya'daki depreme canlı yayında yakalandı

11 Haziran 2024 00:56 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 01:02

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 23.15'te meydana gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan depremin büyüklüğünü AFAD 3,6, derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.

Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendini sokağa attı.

CANLI YAYINDA YAKALANDI

Malatya'nın yerel televizyon kanalı ER TV'de yayın yapan sunucu Fatih Avcı, depreme canlı yayında yakalandı. O anlar saniye saniye kaydedildi.