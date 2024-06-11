Malatya'daki depreme canlı yayında yakalandı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 00:56 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 01:02
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. O anlar ER TV kameralarına da anbean yansıdı. ER TV programcısı Fatih Avcı'nın canlı yayında depreme yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 23.15'te meydana gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan depremin büyüklüğünü AFAD 3,6, derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.
Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendini sokağa attı.
CANLI YAYINDA YAKALANDI
Malatya'nın yerel televizyon kanalı ER TV'de yayın yapan sunucu Fatih Avcı, depreme canlı yayında yakalandı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı