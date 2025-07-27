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 | Yusuf Özgür Bülbül

Malazgirt 10 yıl önce şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ı unutmadı

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Malazgirt'te anıldı. Eşiyle dönüş yolunda terör saldırısında hayatını kaybeden kahraman Binbaşı, şehadetinin yıl dönümünde dualar ve gözyaşlarıyla anıldı...

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Malazgirt 10 yıl önce şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ı unutmadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 22:03

Muş'un ilçesinde 10 yıl önce 'lı teröristlerce şehit edilen Binbaşı Arslan Kulaksız, şehit düştüğü noktada düzenlenen törenle anıldı.

Malazgirt 10 yıl önce şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ı unutmadı

27 Temmuz 2015 tarihinde saat 19.30'da eşiyle birlikte bir ziyaret dönüşü uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız, şehadetinin 10. yılında vurulduğu noktada dualarla ve gözyaşlarıyla anıldı.

Malazgirt 10 yıl önce şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ı unutmadı

DUALARLA ANILDI

Malazgirt Kaymakamlığınca düzenlenen anma törenine Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman, İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, kamu kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Merkez Camii İmamı Cihan Ayaz tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan, şehit binbaşı ve tüm için dua etti. Katılımcılar, daha sonra şehit binbaşının vurulduğu noktaya karanfiller bıraktı.

Malazgirt 10 yıl önce şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ı unutmadı

"ADI GİBİ KAHRAMANDI"

Törende konuşan Kaymakam Bayram, "Şehit binbaşımız, Malazgirt'te tek başına halkın arasında yürüyen, korumaya ihtiyaç duymayan, bu topraklara gönülden bağlı bir vatan evladıydı. Onun adı gibi Arslan yüreğiyle yaptığı görev, sadece bir askerlik değil; halkla gönül gönüle yürütülen bir hizmetti. Şehadetinin 10. yılında onu burada anmak bizim için bir onur" dedi.

Malazgirt 10 yıl önce şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ı unutmadı

Kaymakam Bayram, ülkede sağlanan huzur ve güven ortamına da değinerek, "Bu vatan için canını feda eden kahramanlarımızın fedakârlığı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve devletimizin güçlü iradesi sayesinde artık terörsüz bir Türkiye sürecine girdik. Minik çocuklarımızın elinde onurla dalgalanan Türk bayrağı, bu mücadelenin en güzel sembolüdür. İnşallah ülkemiz daha aydınlık ve huzurlu günlere ulaşacaktır" diye konuştu.

Malazgirt 10 yıl önce şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ı unutmadı

Törene Malazgirtli minikler de ellerinde bayraklarla katıldı. Törenin sonunda Kaymakam Bayram, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek, hatıra fotoğrafı çekindi.

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ETİKETLER
#jandarma
#malazgirt
#şehitler
#Pkk
#Arslan Kulaksız
#Gündem
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