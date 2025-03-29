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 | Banu İriç

Maltepe EspressoLab’da sözlü taciz, sandalyeli saldırı: 4 kişi gözaltında

Maltepe'de mitingden dönen bir grubun EspressoLab'te oturan müşterilere sözlü sataşması sonrası kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu olay sonrası İstanbul Valiliği açıklama yaparak şahısların yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 21:26

İstanbul Maltepe’de bir EspressoLab'da oturan müşterilere yönelik saldırı görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 17.20 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir işletmeye bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlendi. Grup, önce işletmedekilere sözlü tacizde bulundu, ardından mekânda oturanların karşılık vermesiyle sandalyeler fırlatılarak iş yerine zarar verildi.

Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu saldırıya karıştığı tespit edilen E.T.S., A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

4 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Valilik açıklamasında şunlar yer aldı:
"29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir. İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir. Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

https://x.com/TC_istanbul/status/1906036803410313663

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