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Son dakika | Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in boykot çağrısına sert tepki: 'Tehlikeli ve yanlıştır'

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak ve Türk markalarını boykot çağrılarını sert bir dille eleştirdi. Sokakları karıştıran vandalların tek tek tespit edildiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 16:12

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'deki mitinglerle halkı kışkırtmaya devam ediyor. Önce medya ardından da markaları boykot çağrısına devam eden Özel'e tepkiler art arda geliyor. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel'in sokak ve Türk markalarını boykot çağrılarını sert bir dille eleştirdi.

'VANDALLAR TEK TEK TESPİT EDİLİYOR'

Sokakları karıştıran vandalların tek tek tespit edildiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Meydanlarda kontrolsüz gruplar önünde kışkırtıcı bir dil kullanılarak, ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markalarının isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'MİLLETİMİZİN SABRI ZORLANMAKTADIR'

"Şiddet çağrısı hiçbir zaman hukuk tarafından korunamaz. Şiddet toplumsal huzuru bozan, bireysel hakları ihlal eden bir tehlike oluşturur. Bu bağlamda devam eden adli soruşturmalar hedef alınarak, söylem ve eylemlerde bulunmanın suç teşkil ettiği unutulmamaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum

"BOYKOT ÇAĞRISINA HEDEF EKONOMİMİZ"

Çirkin eylemlerin sorumlusu provokatif dildir. Kışkırtıcı bir dil kullanarak, markaların isim isim hedef gösterilmesi çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşımdır. Boykot çağrısında hedef ekonomimiz. Basın kuruluşlarının düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması basın özgürlüğüne darbedir.

'CEZASIZ KALMAYACAK'

Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır. Vicdanına göre karar verir. Türk yargısı terörden de teröristten de yolsuzdan da hesap sorar.

Hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir iddia varsa savunması sokakta değildir. Sokağı karıştıranlar tespit ediliyor, cezasız kalmayacak."

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Sıkça Sorulan Sorular

ÖZGÜR ÖZEL'İN BOYKOT LİSTESİNDE HANGİ MARKALAR VAR?
Özel’in boykot listesi şöyle: Espressolab D&R İdefix Ülker Kilim Mobilya İhlas ev aletleri Milli Piyango Misli.com iddaa.com ETS Milangaz Likidgaz Türk Petrol Demirören AVM
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