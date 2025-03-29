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 | Banu İriç

Maltepe mitingi sonrası yayılan reyting görseline DMM'den yalanlama

CHP’nin Maltepe mitingi sonrası sosyal medyada paylaşılan reyting tablosu dikkat çekmişti. Gazeteci Fatih Altaylı’nın gündeme getirdiği iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden net bir yalanlama geldi.

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Maltepe mitingi sonrası yayılan reyting görseline DMM'den yalanlama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 23:19

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP’nin Maltepe’de düzenlediği mitinge ilişkin sosyal medya hesabından bir reyting tablosu paylaştı. Söz konusu tablonun, miting sırasında televizyon kanallarının izlenme oranlarını gösterdiği iddia edildi. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiayı yalanladı.

ANLIK REYTİNG ÖLÇÜMÜ YOK

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları" iddiasıyla dolaşıma sokulan görsellerin dezenformasyon olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye’deki resmi reyting ölçümlerinin anlık olarak yapılmadığı, tüm kanalların izlenme verilerine takip eden günün sabahında ulaştığı ifade edildi.

Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan söz konusu görsellerin, reyting sisteminin işleyişine aykırı olduğu ve gerçek bir veri kaynağına dayanmadığı vurgulandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları asılsız iddialara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

https://x.com/dmmiletisim/status/1906072883522122203

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