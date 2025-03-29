Maltepe mitingi sonrası yayılan reyting görseline DMM'den yalanlama

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP’nin Maltepe’de düzenlediği mitinge ilişkin sosyal medya hesabından bir reyting tablosu paylaştı. Söz konusu tablonun, miting sırasında televizyon kanallarının izlenme oranlarını gösterdiği iddia edildi. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiayı yalanladı.

ANLIK REYTİNG ÖLÇÜMÜ YOK

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları" iddiasıyla dolaşıma sokulan görsellerin dezenformasyon olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye’deki resmi reyting ölçümlerinin anlık olarak yapılmadığı, tüm kanalların izlenme verilerine takip eden günün sabahında ulaştığı ifade edildi.

Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan söz konusu görsellerin, reyting sisteminin işleyişine aykırı olduğu ve gerçek bir veri kaynağına dayanmadığı vurgulandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vatandaşları asılsız iddialara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

https://x.com/dmmiletisim/status/1906072883522122203