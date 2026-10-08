Maltepe’de çöken binadan kurtulan vatandaşın eşi konuştu: “Binamız eskiydi, herkes oturuyordu”

Maltepe'de sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın 5'inci katında oturan ve göçükten sağ çıkarılan bir vatandaşın eşi Seriye Bala, yaşananları "Çatlakları görmedim ama binamız eskiydi zaten, herkes oturmaya devam ediyordu" sözleriyle anlattı.

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken 2 kişinin hayatı kaybettiği öğrenildi.

Çalışmalar sonucu enkazdan sağ olarak çıkarılan ve binanın 5'inci katında oturduğu öğrenilen vatandaşın eşi Seriye Kaya, olay anını şu sözlerle ifade etti:

"Ben evde yoktum, eşim evdeydi, hepsi evdeydiler. Karanlıkmış, fener almış eline, sonra da itfaiye çıkarmış. Komşularımızı da çıkarttılar ama ben görmedim. nasıl çıkarttıklarını. Binanın daha önce çatladığı görüntüleri ben görmedim; gruptan yollamışlar ama izlemedim. Ama binamız eskiydi zaten; herkes oturmaya devam ediyordu. Kolonların kesilip kesilmediğini bilmiyorum ama niye kessinler ki? Herhalde kesmemişlerdir."

Özetle