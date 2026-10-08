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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:50

Maltepe’de çöken binadan kurtulan vatandaşın eşi konuştu: “Binamız eskiydi, herkes oturuyordu”

Maltepe'de 2 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından eşi enkazdan kurtarılan kadın yaşananları anlattı. Çatlakların olduğu görüntüleri görmediğini söyleyen kadın binalarının durumunu anlattı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:50

'de sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın 5'inci katında oturan ve göçükten sağ çıkarılan bir vatandaşın eşi Seriye Bala, yaşananları "Çatlakları görmedim ama binamız eskiydi zaten, herkes oturmaya devam ediyordu" sözleriyle anlattı.
Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine , , itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken 2 kişinin hayatı kaybettiği öğrenildi.
Çalışmalar sonucu enkazdan sağ olarak çıkarılan ve binanın 5'inci katında oturduğu öğrenilen vatandaşın eşi Seriye Kaya, olay anını şu sözlerle ifade etti:
"Ben evde yoktum, eşim evdeydi, hepsi evdeydiler. Karanlıkmış, fener almış eline, sonra da itfaiye çıkarmış. Komşularımızı da çıkarttılar ama ben görmedim. nasıl çıkarttıklarını. Binanın daha önce çatladığı görüntüleri ben görmedim; gruptan yollamışlar ama izlemedim. Ama binamız eskiydi zaten; herkes oturmaya devam ediyordu. Kolonların kesilip kesilmediğini bilmiyorum ama niye kessinler ki? Herhalde kesmemişlerdir."

HABERİN ÖZETİ

Maltepe’de çöken binadan kurtulan vatandaşın eşi konuştu: “Binamız eskiydi, herkes oturuyordu”

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Maltepe'de sabah saatlerinde 7 katlı bir bina çöktü, enkaz altından 8 kişi sağ olarak kurtarıldı ve 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi.
Binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı.
AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.
Enkaz altından 8 kişi sağ olarak çıkarılırken 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Binanın 5. katında oturan ve sağ çıkarılan bir vatandaşın eşi Seriye Bala, binanın eski olduğunu ancak çatlakları görmediğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

 

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#maltepe
#afad
#Umke
#Cevizli Mahallesi
#Seriye Bala
#Gündem
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