Gündem
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Maltepe'de ormanlık alanda uyuşturucu kullanıp yangın çıkardılar: Ateşe yastık attılar!

Maltepe'de, ormanlık alanda yaktıkları kamp ateşini söndürmeyerek yangının büyümesine sebebiyet verdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ateşe yastık attıkları belirlendi. İşte detaylar..

Büyükbakkalköy Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak, şahısların ormanlık alanda yakıp madde kullandıkları tespit edildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ODUN ATEŞİ YAKTILAR

Yangın, 1 Eylül'de Maltepe ilçesi Büyükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine ormanlık alanda çıkan yangına İstanbul Emniyet Müdürlüğünce intikal edildi. Yapılan incelemede, yangının başladığı noktaya yaklaşık 15 metre mesafede kurulan kamp çadırında odun ateşi yakıldığı, ateşin söndürülmeden bırakıldığı ve çevrede uyuşturucu madde kullanımına yönelik materyallerin olduğu tespit edildi.

Maltepe'de ormanlık alanda uyuşturucu kullanıp yangın çıkardılar: Ateşe yastık attılar!

ATEŞE YASTIK ATTILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda, ormanlık alanda kamp kurduğu ve yangının çıkmasına sebebiyet verdiği belirlenen M.E.G. (32) ile B.G. (32) isimli kadın, 3 Eylül günü yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, kamp sırasında aralarında tartışma çıktığı; çıkan tartışma sonucunda B.G.'nin odun ateşine yastık atarak yangının büyümesine sebebiyet verdiği belirlendi. Büyüyen yangının ardından şüpheli şahısların olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Maltepe'de ormanlık alanda uyuşturucu kullanıp yangın çıkardılar: Ateşe yastık attılar!



Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında "Orman Yangınına Sebebiyet Vermek" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
#orman yangını
#maltepe
#uyuşturucu
#ateş
#şüpheli
#Gündem
