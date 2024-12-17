Mangal yakarken ölüme gittiler! Bayrampaşa'daki feci olayın detayları ortaya çıktı

17 Aralık 2024 11:46 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:48

İstanbul Bayrampaşa'da 2 kişi, tel örgünün kopması sonucu 10 metre yükseklikten aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Kahreden olayın detayları ortaya çıktı. 2 arkadaşın mangal yaktıkları sırada yaslandıkları tellerin kopması sonucu aşağıya düştükleri öğrenildi.

İstanbulBayrampaşa​'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otobüs otoparkında gece saatlerinde meydana gelen olayda; tellere yaslanan Halil Doğan ve Uğur Bolat, tellerin kopmasıyla dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten otogarın otobüs park alanındaki beton zemine düştü.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Kahreden olayı görenler hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından ağır yaralanan Uğur Bolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olan Halil Doğan ise hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Polis olay yerini güvenlik şeridiyle çevirerek gerekli tedbirleri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ONLARDAN GERİYE YAKTIKLARI MANGAL KALDI

Öte yandan Halil Doğan ve Uğur Bolat'tan geriye yaktıkları mangal kaldı. İki arkadaşın tellerin kopması sonucu düştükleri boşluk da kameraya yansıdı.