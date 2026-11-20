Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaların Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine ilişkin bölümünde, 2024-2025 yıllarında Manisa'nın bazı ilçelerinde kurulan santrallerle ilgili usulsüz işlemler yapıldığı ve santral kuracak kişilere araç bağışının şart koşulduğu iddiaları üzerine inceleme başlatılmıştı. Bu dosya kapsamında gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı O.M.P. tutuklanırken, G.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ SPİLAŞ GENEL MÜDÜRÜ'NE EV HAPSİ KARARI

Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan hakkında yürütülen ayrı soruşturma kapsamında ise usulsüz para trafiğine aracılık edildiği iddiasıyla gözaltına alınan eski Spilaş Genel Müdürü C.A. hakkında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ev hapsi kararı verildi.

FERDİ ZEYREK'İN ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ferdi Zeyrek'in şoförü M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEMİRHAN GÖZAÇAN DOSYASINDA YENİ GÖZALTI

Aynı soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Geçmişte CHP Manisa İl Yönetimi'nde çeşitli görevlerde bulunan ve daha sonra Yeni Parti'ye üye olan Ş.T. Demirhan Gözaçan dosyası için gözaltına alındı. Diğer 5 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.