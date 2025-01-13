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Manisa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
13 Ocak 2025 13:21 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:28

Son dakika haberi: Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik GÜRZ-38 operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yakalanan 23 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını açıkladı.

DEAŞ terör örgütünün Türkiye​'deki yapılanmasına yönelik Manisa​ merkezli İzmir​ ve Adana'da 'GÜRZ-38' operasyonu düzenlendi. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eylem hazırlığındaki çok sayıda şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Manisa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı - 1. Resim

13 DEAŞ​'LI TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-38" operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Manisa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı - 2. Resim

EYLEM HAZIRLIĞI YAPARKEN YAKALANDILAR

Şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 10'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Manisa merkezli, Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek eylem arayışında oldukları tespit edildi."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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