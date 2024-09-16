Manisa Valiliği yasak kararı aldı! Düğün, nişan ve sünnet sokakta yapılmayacak 

16 Eylül 2024 20:38 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 20:42

Manisa Valiliği, aldığı kararla sokakta gerçekleştirilen düğün, nişan ve sünnet gibi toplu eğlence etkinliklerinin kırsal bölgeler haricinde yasaklandığını açıkladı. Valilik, kararı vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda aldığını duyurdu. Özellikle sokakların kapanması nedeniyle ambulans ve itfaiye araçlarının acil durumlara müdahale etmesinin zorlaştığı gerekçesiyle yasağın getirildiği belirtildi.

Manisa​ Valiliği​, il genelindeki yeni düzenlemeyle kırsal bölgeler hariç sokak düğünleri, nişan, kına geceleri ve sünnet törenleri gibi toplu organizasyonları yasaklama kararı aldı. Yasak şehir merkezinde gerçekleştirilecek olan etkinlikleri kapsarken, kırsal kesimlerde yapılacak organizasyonlar bu kararın dışında tutuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin çevrede aşırı gürültüye neden olduğu ve halktan bu konuda pek çok şikayet alındığı belirtildi. Özellikle yaşlılar, bebekler, hastalar ve öğrencilerin olumsuz etkilendiği vurgulandı. Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla sokak düğünlerinin okullardaki ders ortamını da olumsuz etkilediği ifade edildi. Ayrıca sokakların bu organizasyonlar için kapatılmasının, acil durum araçlarının geçişini zorlaştırdığına da dikkat çekildi.

'ACİL DURUMLARDA YOLLAR KAPANIYOR'

Manisa Valiliği yasağın, halkın huzurunu korumak ve kamu sağlığını gözetmek amacıyla alındığını ifade edildi. Gürültü kirliliği ile birlikte trafik ve acil sağlık hizmetlerinin de aksamasına yol açan etkinliklerin, özellikle şehir merkezlerinde ciddi sorunlara neden olduğu ifade edildi.

Valilik, ilgili kolluk kuvvetleri ve zabıta birimlerince bu yasağın uygulanması konusunda sıkı bir denetim yapacağını belirtti. Uymayanlara ise Kabahatlar Kanunu'nun Gürültü başlıklı 36. maddesindeki hükümlerin uygulanacağı açıklandı.