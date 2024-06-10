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Manisa'da deprem oldu! Gece yarısı sallandılar: Kandilli'den açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Haziran 2024 02:29 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 03:11
Manisa&#039;da deprem oldu! Gece yarısı sallandılar: Kandilli&#039;den açıklama geldi

Son dakika haberi... Manisa Akhisar merkezli deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının ilk verilerini açıkladı

Manisa Kabaağaçkıran - Akhisar merkezli saat 02.13'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 8.7 km olarak duyurdu.

Depreme ilişkin olumsuz bir bildirim yapılmadı.

Manisa'da deprem oldu! Gece yarısı sallandılar: Kandilli'den açıklama geldi - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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