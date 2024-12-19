Manisa'da işçiden hayati hata! Ateşe tiner döktü, alevler içinde kaldı

19 Aralık 2024 13:30 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 13:31

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şantiye işçisi ısınmak için yaktıkları ateşi harlamak için tiner dökünce olanlar oldu. Alevler içinde kalan genç adamın vücudu arkadaşlarının müdahalesine rağmen ciddi şekilde yandı. Feci olay kameralara yansıdı.

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Manisa​'nın Turgutlu​ ilçesi feci bir olaya sahne oldu. Belediyeye ait Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Onur Ermiş ateşe tiner döktüğü ateşin parlayarak vücudunu sarması sonrası ciddi şekilde yaralandı.

SÖNDÜRME CİHAZIYLA MÜDAHALE ETTİLER

Olay Turgutlu Belediye'sine ait şantiyede dün 08.50' sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ısınmak için yakılan ateşe tiner döken Onur Ermiş, bir anda parlayan alevlerin vücudunu sarması sonrası alevler içinde kaldı. İşçi çaresizce çırpınırken mesai arkadaşları da üstlerinden çıkardıkları ceketlerle ve yangın söndürme cihazıyla alevlere müdahale etti.

İŞÇİNİN YANDIĞI ANLAR KAMERADA

Ateş söndürülse de Ermiş'in baş bölgesi ve vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi. Talihsiz genç olay yerine çağrılan ambulansla önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne ardından da Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Ermiş'in yanık ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan olay anı ve genç işçiye arkadaşlarının müdahale anı, şantiyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.