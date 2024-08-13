Manisa'da korkutan yangın: 35 dönüm alan zarar gördü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 03:52 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 03:54
Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Çevre ilçelerden de gelen ekiplerin karadan yaptığı müdahaleler sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 35 dönüm alan zarar gördü.
Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında yangın meydana geldi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre makilik alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak müdahaleye başladı. Çevre ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sonra sonuç verdi.
Büyümeden kontrol altına alınan yangından yaklaşık 35 dönüm makilik alan zarar gördü. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı