Manisa'da orman yangını: Evler alevler içinde kaldı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

18 Temmuz 2024 14:12 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 14:37

Arnavutköy'de tedirgin eden görüntü! Ekiplerden elektrik kabloları için şaşırtan çözüm: "Çocuklarımız için korkuyoruz"

Arnavutköy'de tedirgin eden görüntü! Ekiplerden elektrik kabloları için şaşırtan çözüm: "Çocuklarımız için korkuyoruz"

Manisa'da öğle saatlerine doğru başlayan orman yangını hızla yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahale ediliyor.

KIRSAL ALANDAN ORMANA SIÇRADI

Yangın, saat 11.40 sıralarında Avşar Mahallesi'ndeki kırsal alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

EKİPLER YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDU

İhbar üzerine yangına ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri müdahale etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli yoğun bir çalışma yürütüyor.

BAZI EVLER ALEVLERE TESLİM!

Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında bazı evler de alevler içerisinde kalırken, vatandaşlar bahçe hortumlarıyla alevlerin kendi evlerine yaklaşmasını önlemeye çalışıyor.