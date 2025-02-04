Manisa'da vahşet! Eski eşini defalarca bıçakladı

04 Şubat 2025 12:42 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:51

Manisa'da 38 yaşındaki Melek Küçür eski eşi tarafından defalarca bıçaklandı. Aldığı onlarca bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz kadın yaşam mücadelesi veriyor. Gözü dönmüş eski eş ise kayıplara karıştı.

Korkunç olay Manisa'da meydana geldi. Eşinden boşanan 38 yaşındaki Melek Küçür, Erol Y. tarafından defalarca bıçaklandı. Küçür eski eşinden tehdit aldığını iddia ederek emniyete başvurdu. Kısa bir süre sonra karşı karşıya gelen ikili arasında tartışma çıktı ve talihsiz kadın eski eş Erol Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

TALİHSİZ KADININ DURUMU AĞIR

Vücudunda onlarca bıçak darbesi bulunan ve saldırıda ağır yaralanan Melek Küçür, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi burada yapıldı. Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edilen talihsiz kadının hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

GÖZÜ DÖNMÜŞ ADAM KAYIPLARA KARIŞTI

Diğer yandan Melek Küçür'ü onlarca defa bıçaklayan gözü dönmüş eski eş Erol Y.'nin yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.